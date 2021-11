Power rap et zones humides avec Badaam et Justice Climatique

Remettre au goût du jour un style musical représentatif des années 90-2000 et mélangeant rock énervé et rap engagé, c’est la mission que s’est donné Badaam, trio composé de Gaby à la batterie, Guitz au chant et Nico à la basse, ces deux derniers ayant également officié ensemble au sein de Nouvel R il y a quelques années. Les choses s’accélèrent pour eux avec la sortie du clip de Running Man, la sortie de l’EP, L’ours polaire ce vendredi 05 novembre et la release party le lendemain au Donald’s Pub. Nous avons discuté de tout ça avec Guitz et Nico.

En milieu d’émission c’est Cloé, du Planning Familial 49, qui revient pour nous en dire plus sur leurs actions à travers une nouvelle chronique.

En deuxième partie d’émission c’est Sofia qui s’est entretenue avec Denis de Justice Climatique Angers, un mouvement citoyen né de la mobilisation lors de la COP21 qui s’était tenue à Paris en 2015. Au niveau local, leur dernier combat a été de protéger de la destruction les zones humides du territoire d’Angers Loire Métropole. En effet, sous la pression citoyenne, les élus d’Angers Loire Metropole ont décidé d’épargner 35 hectares de zones humides initialement définies comme «aménageables».