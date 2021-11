On discute avec Ladaniva et le réalisateur du docu À La Racine

Le festival Catalyse, dont on vous avait parlé ici, commence ce jeudi 04 novembre au 122, et nous vous présentons dans la première partie de cette émission l’une de ses initiatives, à savoir le lancement de la campagne de financement participatif du film À La Racine, en compagnie de son réalisateur, Philippe Raulin. À La Racine, c’est un documentaire et un voyage dans trois communautés qui allient pratiques spirituelles et pratiques écologiques, le Centre hindouiste Amma, le village bouddhiste des Pruniers, et l’Arche de Saint Antoine, un centre chrétien.

En deuxième partie d’émission nous nous sommes entretenus avec Jacqueline et Louis du groupe Ladaniva, que vous aviez peut être eu la chance de voir sur scène en septembre dernier, dans le cadre de la collection été des Z’ecs. Ce groupe qui mêle de nombreuses influences, des balkans à la réunion, est donc né de la rencontre dans un bar lillois entre Jacqueline, née en Arménie et arrivée en France à 18 ans, et Louis, multi instrumentiste du cru. Vous pourrez les retrouver ce 05 novembre à Tiercé, pour le Printemps Musical.

Enfin on terminera avec un nouvel épisode de Penser local: un enjeu de société, une série de reportages réalisé par les radios de la FRAP.

Aujourd’hui, c’est Michel Boutreux de RPSFM qui est partie à la rencontre de Philippe Piau, un des auteurs de la Compagnie Spectabilis, compagnie professionnelle implantée aux Ponts-de-Cé.