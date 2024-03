Pour la première fois, la parité respectée aux JO

Au programme, on commence par deux chroniques. On retrouve Isabelle comme tous les mercredis qui nous partage une chronique spéciale printemps à l’occasion des Printemps du cinéma. Elle nous parle de ses bons plans et de ses recommandations. Et Thomas, notre stagiaire de seconde, nous présente sa chronique sur la parité aux JO de Paris 2024.

En première partie d’émission du Sous-Marin, on vous propose d’écouter une interview réalisée par Radio Campus Orléans avec Michel Tognini, un ancien astronaute français du CNES, de la NASA et de l’Agence spatiale européenne. Il nous partage son expérience d’explorateur de l’espace et nous alerte sur l’importance de veiller sur notre planète Terre.

Cela fait bientôt deux ans et un mois maintenant que l’Ukraine a été envahie par la Russie. Radio Campus Angers vous repartage une interview de Christophe Courtois, secrétaire de Spodiva Ukraine Angers.

Image d’illustration