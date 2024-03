Le 15e numéro de la Topette

Demain c’est la journée internationale de l’eau. L’association Intérêt à Agir organise une série de rencontres autour du cycle de l’eau pour faire connaître les enjeux écologiques et juridiques de l’or bleu. On reçoit ce soir Maitre Mpiga et Edouard Bédarrides pour nous en parler.

“Dans l’enfer des entrepôts logistiques angevins », c’est le titre du nouveau numéro de la Topette. Une enquête journalistique menée en immersion pour comprendre le fonctionnement de ces entrepôts, On en parle avec Julien Collinet

Pas de trêves pendant le ramadan, la crise et les bombardements continus dans la bande de Gaza. Aggravant toujours plus les conditions sanitaires des civils palestiniens. Un concert est organisé mercredi 27 mars dont Les bénéfices de la soirée seront reversés à la cagnotte “un abris pour des artistes de Gaza”