On habite la Revue 303 et on vous emmène avec Mallarmé

Rendre au poète Stéphane Mallarmé son bien et l’offrir dans tout son spectre et dans toute sa palette créative, c’est l’objectif que s’est donné l’association Jamais le Hasard. Entouré de différentes structures, elle vous propose pour cela une semaine, du 15 au 21 novembre, durant laquelle vous pourrez assister à des projections de film, des concerts ou encore une conférence. En point d’orgue de cet événement, la pièce Transparences Mallarméennes, mise en scène par Stanislas Sauphanor et dirigée par Gwen Froger, qui est le principal initiateur de cette semaine avec Mallarmé. Nous avons donc discuté avec lui pour en savoir plus.

A l’occasion de la sortie du numéro de septembre de la revue des Éditions 303, nous avons discuté avec Elvire Bornand et Frédérique Letourneux, sociologue et journaliste, et également à l’origine du podcast La Bonne Cage, qui ont prêté leur plume en temps qu’autrices invitées pour ce numéro dont la thématique est Habiter.