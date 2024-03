Le Top 8 de la Coupe de France de basket à l’Arena Loire

Le récap’ des actualités sportives du week-end, c’est habituellement dans le flash sport de Simon. Mais la semaine dernière, on n’a pas parlé du Top 8 de la Coupe de France de basket. Et ça tombe bien, Alex était présent à l’Arena Loire et revient sur ce week-end des 16 et 17 mars…

Droits des femmes à bord du Sous-Marin, on va rediffuser une interview avec Christine Bard. On est revenu, avec la spécialiste de l’histoire des femmes, sur le combat pour obtenir le droit à l’Interruption volontaire de grossesse (IVG).

« Comment organiser l’assistance sexuelle aujourd’hui en France ? » On réécoute Pierre Brasseur, auteur de « Sociologie de l’assistance sexuelle » et invité au mois du genre à l’Université d’Angers.