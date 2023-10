Le Secours Catholique en manque de bénévoles & Du Rock et des Vaches

11.4 % de pauvres dans le Maine-et-Loire. Voici les chiffres publiés par le Secours Catholique 49. Des chiffres évidemment édifiants. Le Secours Catholique 49 accompagne près de 4000 personnes dans tout le département. L’an dernier, 850 nouveaux bénéficiaires ont été pris en charge…

Alors que le durcissement de la pauvreté se fait vraiment ressentir, l’association a perdu près de 10 % de ses effectifs bénévoles… Alors comment l’association s’organise pour venir en aide aux plus précaires ? Quel état des lieux de la pauvreté dans le Maine-et-Loire ? On en parle avec Marie Moriceau, présidente de l’association.

En deuxième partie d’émission, restez bien avec nous ! Connaissez-vous le festival du Rock et des vaches ? Et bien ils reviennent vous jouer un mauvais tour pour leur 23e édition ! Tomawok, Manudigital, Picon Mon Amour et même Soviet Suprem, ça se passe ce samedi 7 octobre à Andard. Aurélien et Frederic seront avec nous pour tout vous raconter !

C’est également la première du nouveau duo du mardi ! Loïc reviendra avec nous sur les annonces d’Emmanuel Macron sur l’autonomie de la Corse et nous accueillons Camille pour sa grande première avec nous ! Camille qui nous présentera sa première chronique autour de l’Union Européenne ! Ce soir, c’est élection européenne et crise migratoire…

Ajustez votre gilet de sauvetage parce que ça va secouer ce soir… C’est parti, le Sous-Marin lève les voiles !