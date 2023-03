La Topette #11 et une philosophie du Bonheur

Au programme de ce soir, en première partie d’émission, on reçoit Julien Collinet, journaliste à la Topette, notre journal d’investigation local. On va discuter avec lui du dernier numéro sorti en Mars.

En deuxième partie d’émission, on accueille Olivier Dolbeault et Ariane Allemandi, tous deux professeurs de philosophie en lycée pour discuter avec eux du bonheur et notamment au travail, car aujourd’hui, figurez-vous, c’est la journée internationale du bonheur et du bien-être.

Ce lundi, on aura le plaisir d’écouter les chroniques de Zoe et d’Hermine et on pourra écouter un reportage d’Hugo sur les composteurs dans le CROUS.