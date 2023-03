Gestion de l’eau et sensibilisation

En première partie nous recevons Franck Poquin, conseiller délégué à l’agriculture et à l’alimentation pour discuter de la gestion de l’eau dans le Maine et Loire à la veille de la journée mondiale de l’eau.

On aura également le plaisir d’écouter Louis, notre nouvelle recrue bénévole qui réalise sa première chronique politique sur le 49.3. En deuxième partie d’émission on pourra écouter une interview réalisée par Lise notre ancienne stagiaire. Elle a rencontré Florine de Bie qui a mis en place des ateliers pour réaliser soi-même ses propres produits ménagers et cosmétiques.

En fin d’émission, nous retrouverons une chronique de nos compères de la FRAP qui nous parlerons des REPAIR CAFE.

Attachez vos ceintures, le décollage est imminent !