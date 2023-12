La situation tendue de l’immobilier à Angers

La situation du logement est toujours tendue à Angers entre hausse du prix de l’immobilier et difficulté pour trouver un logement. On en parle ce soir avec Isabelle Papin et Aude Lalande, d’Action Logement dans le Sous-Marin.

Maison Olympe, c’est le centre de santé qui a ouvert ses portes début octobre à Monplaisir. On réécoute en fin d’émission l’interview d’Alice avec les deux fondatrices de Maison Olympe, le docteur Elise Houdebine et Charline Barouki, directrice du pôle estime de soi.

Mais d’abord, côté chronique, vous vous y êtes habitué comme une sortie d’album un vendredi à minuit, ou d’un nouveau film en salle le mercredi. Notre rendez-vous culturel, ici à Radio Campus Angers, c’est aussi le mercredi, avec nos deux Isabelle…

