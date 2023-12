La réduction des risques liés aux drogues avec le CAARUD

Si vous êtes addict à Radio Campus Angers, la seconde interview est faite pour vous. Je pique l’accroche du dernier passage de l’Alia dans nos studios, en 2014. Presque dix ans plus tard, on reçoit l’Association ligérienne d’addictologie et Mickaël Doisneau, le chef de service et Maxime Rousseau, infirmier au CAARUD.

Déchets d’emballage : en moyenne chaque Européen en produit 180 kg par an. Le Parlement européen s’est accordé sur une loi visant à réduire les emballages. On en parle dans le Sous-Marin dans la chronique de Camille.

Actualité plus que chaude, nous dit Loïc, dans la présentation de sa chronique. Il revient ce soir sur la publication des résultats du classement du Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA).

Le média satirique Malheurs Actuels, axé sur l’(in)action écologique sort son deuxième magazine hors-série. Il reste cinq jours pour contribuer financièrement au second volet… Alors, peut-on encore rire avec l’écologie ? C’est tout le sujet de ce numéro. On en discute avec Emmanuel Esquerre, en fin d’émission.

Photo d’illustration