Journée des aidants et Consommation d’énergie

Au programme de ce soir, on se fait plaisir et on se passe les meilleures interviews de ces dernières semaines. On commencera avec une interview enregistrée à l’occasion de la journée nationale des aidants

En deuxième partie d’émission, on sort du studio et on vous fait revivre une discussion enregistrée à l’occasion de la fête de la science !

On n’oublie évidemment pas toute notre team de chroniqueurs et chroniqueuses : Ben d’infoscope est avec nous ce soir. On retrouvera aussi notre dose d’humour hebdomadaire avec la chronique d’un éleves des folies angevines !

Ajustez votre gilet de sauvetage, le sonar du Sous-Marin va émettre pendant une heure, ce soir !