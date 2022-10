Au programme de ce soir, on se fait plaisir et on se passe les meilleurs interviews de ces dernières semaines. On commencera avec une interview des membres du campus de la gastronomie. On parlera alimentation étudiante.

En deuxième partie d’émission, on sors du studio et on vous fait revivre une discussion enregistrée à l’occasion de la fete de la science !

On n’oublie évidemment pas le reportage hebdomadaire de nos amis de la FRAP et c’est aussi la première chronique de Mathilde, ce soir !