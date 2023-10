«Flagrant délit d’écocide» à Saint-Léger-de-Linières

La semaine dernière, l’Association France-Palestine Solidarité et ses partenaires devaient se rassembler en soutien au peuple palestinien. La manifestation a été interdite par le préfet de Maine et Loire. Nous serons avec Jean-Yves Dubré et Bernard Devin, avec qui nous allons parler du conflit israelo-palestinien.

Mardi dernier, Les Soulèvements de la Terre ont mené une action de désobéissance civile à Saint-Léger-de-Linières, à côté d’Angers. Haies arrachées, arbres centenaires coupés, le tout pour implanter une plateforme logistique. Ils dénoncent “un flagrant délit d’écocide”. On reçoit en deuxième partie d’émission Stéphane et Maxime.

Deux chroniques au programme ce soir, du breakdance d’abord avec Alex, le chroniqueur le plus famous de Radio Campus Angers, de nombreux commentaires ont envahi le site du 103 FM. Et puis, le lundi, vous avez pris goût au flash sport de Simon. L’occasion de revenir sur la cinquième victoire d’affilée du SCO d’Angers.