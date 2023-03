Ferme de Sainte Marthe et Evénement On SEXprime

Au programme de ce soir, nous recevons 3 des 7 étudiantes qui organisent un événement dans la soirée du 11 avril prochain, On SEXprime. Olga Mathery, Karla Mouillesse et Inès Cucineillo sont étudiantes en communication événementielle et relations publiques de l’UCO et préparent donc un événement en faveur de la libre disposition du corps, des droits sexuels et de genre.

Autre invité dans le Sous-Marin, Arnaud Darsonval, gérant associé de la Ferme de Sainte Marthe à Brain sur l’Authion. L’entreprise est productrice de graines biologiques et reproductibles. On parlera ensemble d’alimentation saine, biologique et locale !

Il y aura aussi notre duo de chroniqueuses du lundi soir : la capsule positive d’Anne-Lise et le portrait d’Hermine !