Reve Party & Frankenstream

Au programme, ce soir on accueille Geoffrey Tijoux, chargé de projets culturels au Crous, Chantal Dilé médiatrice culturelle aux musées d’Angers et Ewen du service culturel de l’université d’Angers.

Nous parlerons avec eux de la Nuit des Étudiants ! Cette soirée festive se déroulera le jeudi 30 mars 2023, elle est organisée pour les étudiants.

Le thème est Rêve party. Au programme : de la musique, de la danse, des performances, des arts plastiques… 14 projets et 60 étudiants sont investis pour cette soirée, organisée par les Musées d’Angers et l’Université d’Angers et le CROUS Nantes Pays de la Loire.

Restez bien avec nous pour la suite parce qu’en deuxième partie d’émission, on vous re-diffusera l’interview de l’angevin Pierre Philippe Berson, journaliste du groupe SoPress et réalisateur du documentaire Frankenstream, diffusé sur Arte ! On revient avec lui sur le poids de l’industrie du stream et de son impact écologique !

Vous écouterez également un reportage de Sixtine pour un reportage au restaurant gribiche et la chronique de Loic !