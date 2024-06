Murs pour les transitions

Au sommaire de ce Pédalo !

Mûrs pour les transitions, ça se passe ce week-end à Murs Erigné. On y parle transition écologique, via une approche optimiste et festive. Théâtre, concert, annihilation, rencontres et débat… Tout ça au cœur du tiers-lieu AGIS. On en parle dans un instant !

On vous propose aussi une revue de presse européenne par Arthur, qui s’est intéressé aux résultats de l’élection européenne à travers toute l’Europe !

Et évidemment l’agenda culture d’Héloïse !

Ajustez bien votre gilet de sauvetage, votre pédalo met les voiles !