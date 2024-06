DAVODKA en exclu sur Campus !

Au sommaire du Pédalo ce soir !

Même si vous n’y connaissez rien au Rap, je vous promets que vous allez kiffer Davodka. Le rappeur sera au Héron Carré ce samedi 15 juin et c’est évidemment à ne pas manquer ! On est bien heureux de l’accueillir dans le studio et je vous raconte même pas la hype de Arthur quand on lui a annoncé qu’il allait pouvoir l’interviewer !

On aura également le flash Info de Victor et celui d’Eline journaliste à AngersVillActu.

Allez, c’est parti, ajustez bien votre gilet de sauvetage, le pédalo lève les voiles !