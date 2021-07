4000km à vélo contre la maladie de Lyme

L’association Green Lyme Tour a pour but de faire de la prévention sur la maladie de Lyme mais aussi sur la protection de l’environnement, à travers des expéditions à vélo. Si la première avait eu lieu l’année dernière et avait représenté un parcours de 2000km à travers 5 pays, la deuxième, qui partira le 3 juillet de Rennes, est encore plus ambitieuse avec un parcours de 4000km. On en a parlé avec Killian Le Guyader, président de l’association et participant à ces expéditions.

Vous pouvez soutenir cette initiative via leur page HelloAsso.

En deuxième partie d’émission, retrouvez un reportage réalisé par Elin Casse pour Radio Parleur autour de la pride radicale qui s’est tenu le 20 juin à Paris.