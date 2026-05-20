La Voie de la Passion #8 : à la rencontre d’une défenseuse des animaux

Bienvenue dans La Voie De La Passion, l’émission qui rencontre ceux qui s’engagent sans rien attendre en retour.

À une époque où l’argent est devenu « le nerf de la guerre », où il contrôlerait notre temps et où il est impossible de s’en passer, nous souhaitons valoriser ce qu’apportent les engagements bénévoles et/ou peu lucratifs à ceux qui s’investissent dedans.

On ne voulait pas terminer l’année sans parler de ceux qui illuminent nos quotidiens, des êtres remplis de bon-sens, de mystère et d’intelligence mais qu’on a malheureusement tendance à malmener : les animaux. Heureusement, certains humains comme Malvyna ont fait de la défense de leurs droits une priorité et un combat permanent.

Pendant 55 minutes, elle nous explique son lien fort avec ces compagnons, quels qu’ils soient, et son engagement pour les protéger !

La Voie De La Passion, une émission présentée par Morgan JUVIN et Anatole LECOUFFE, tous les troisièmes lundis du mois de 13h à 14h sur Radio Campus Angers, 103FM.

N’hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux pour découvrir nos autres contenus : @ch0ueps (Instagram et Youtube).