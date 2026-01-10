La Voie De La Passion #3 : à la rencontre d’un joueur de Ping VR

Bienvenue dans La Voie De La Passion, l’émission qui rencontre ceux qui s’engagent sans rien attendre en retour.

À une époque où l’argent est devenu « le nerf de la guerre », où il contrôlerait notre temps et où il est impossible de s’en passer, nous souhaitons valoriser ce qu’apportent les engagements bénévoles et/ou peu lucratifs à ceux qui s’investissent dedans.

Pour cet épisode, pensez à mettre vos écouteurs et surtout à enfiler un casque de réalité virtuelle. Pourquoi? Car Nathan, l’invité du jour, est un passionné de ping-pong…. virtuel ! On appelle cette drôle de discipline le ping VR et notre angevin est le quatrième meilleur joueur mondial.

Pendant 55 minutes, il nous parle de ce sport et nous en apprend plus sur cet engagement peu commun qui lui demande du temps et de la rigueur… et qui le porte dans sa vie quotidienne !

