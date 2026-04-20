La Voie de la Passion #7 : à la découverte du monde de la cuisine

Bienvenue dans La Voie De La Passion, l’émission qui rencontre ceux qui s’engagent sans rien attendre en retour.

À une époque où l’argent est devenu « le nerf de la guerre », où il contrôlerait notre temps et où il est impossible de s’en passer, nous souhaitons valoriser ce qu’apportent les engagements bénévoles et/ou peu lucratifs à ceux qui s’investissent dedans.

L’épisode de ce mois-ci devrait vous mettre l’eau à la bouche. Depuis plusieurs mois, Sabrina et Sophie oeuvrent pour l’ouverture à Angers d’un projet mêlant cuisine et solidarité : les petites cantines. L’idée ? Ouvrir un restaurant où tout le monde peut venir cuisiner… et déguster !

Pendant 55 minutes, elles nous partagent les défis qu’elles rencontrent dans cet engagement et les raisons qui les motivent à avancer.

La Voie De La Passion, une émission présentée par Morgan JUVIN et Anatole LECOUFFE, tous les troisièmes lundis du mois de 13h à 14h sur Radio Campus Angers, 103FM.

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