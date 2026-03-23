La Voie de la passion #6 : à la rencontre d’un créateur de contenu

Bienvenue dans La Voie De La Passion, l’émission qui rencontre ceux qui s’engagent sans rien attendre en retour.

À une époque où l’argent est devenu « le nerf de la guerre », où il contrôlerait notre temps et où il est impossible de s’en passer, nous souhaitons valoriser ce qu’apportent les engagements bénévoles et/ou peu lucratifs à ceux qui s’investissent dedans.

Ce mois-ci, nous ne parlerons pas d’une passion mais de deux : Youtube et les sports mécaniques. Deux domaines qui rythment le quotidien d’Evan, 23 ans. Depuis une dizaine d’années, ce néo-angevin originaire de Vendée partage avec ferveur ses aventures sur les réseaux sociaux… et ça marche !

Pendant 55 minutes, il nous livre une part de son univers et nous explique comment il combine plaisir et travail !

La Voie De La Passion, une émission présentée par Morgan JUVIN et Anatole LECOUFFE, tous les troisièmes lundis du mois de 13h à 14h sur Radio Campus Angers, 103FM.

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