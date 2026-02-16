La Voie de la passion #5 : à la rencontre de volontaires en mission humanitaire

Bienvenue dans La Voie De La Passion, l’émission qui rencontre ceux qui s’engagent sans rien attendre en retour.

À une époque où l’argent est devenu « le nerf de la guerre », où il contrôlerait notre temps et où il est impossible de s’en passer, nous souhaitons valoriser ce qu’apportent les engagements bénévoles et/ou peu lucratifs à ceux qui s’investissent dedans.

Pour vous réchauffer en ce mois de février pluvieux, on a décidé de vous faire voyager au Togo. Jehanne et Emma sont deux étudiantes angevines qui ont eu la chance de découvrir ce pays d’Afrique de l’Ouest à l’occasion d’une mission humanitaire. Au-delà de leur expérience là-bas, elles nous partagent leurs visions de ce modèle et surtout, leur envie de s’investir dans le social.

Pendant 55 minutes, découvrez avec nous deux jeunes femmes qui essayent et veulent placer l’engagement caritatif au coeur de leur quotidien !

La Voie De La Passion, une émission présentée par Morgan JUVIN et Anatole LECOUFFE, tous les troisièmes lundis du mois de 13h à 14h sur Radio Campus Angers, 103FM.

N’hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux pour découvrir nos autres contenus : @ch0ueps (Instagram et Youtube).