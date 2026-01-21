La Voie De La Passion #4 : à la rencontre d’une médiatrice musicale

Bienvenue dans La Voie De La Passion, l’émission qui rencontre ceux qui s’engagent sans rien attendre en retour.

À une époque où l’argent est devenu « le nerf de la guerre », où il contrôlerait notre temps et où il est impossible de s’en passer, nous souhaitons valoriser ce qu’apportent les engagements bénévoles et/ou peu lucratifs à ceux qui s’investissent dedans.

Notre invitée du mois s’appelle Olivia. Il y a sept ans, cette ancienne éducatrice sportive décide de prendre une année sabbatique pour jouer de la musique dans un EHPAD. Elle se donne deux ans pour en vivre. Aujourd’hui, son association « Entre coeurs et voix » permet de mettre en relation musiciens et établissements de santé pour offrir des moments hors du temps aux patients, soignants et artistes.

Pendant 55 minutes, elle nous parle de cette deuxième vie qu’elle a commencé à 34 ans et nous en apprend plus sur cette passion qui est devenue au fil des ans, son « travail »… et qui la porte dans sa vie quotidienne !

La Voie De La Passion, une émission présentée par Morgan JUVIN et Anatole LECOUFFE, tous les troisièmes lundis du mois de 13h à 14h sur Radio Campus Angers, 103FM.

