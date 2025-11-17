La Voie De La Passion #2 : à la rencontre d’un sauveteur en mer

Bienvenue dans La Voie De La Passion, l’émission qui rencontre ceux qui s’engagent sans rien attendre en retour.

À une époque où l’argent est devenu « le nerf de la guerre », où il contrôlerait notre temps et où il est impossible de s’en passer, nous souhaitons valoriser ce qu’apportent les engagements bénévoles et/ou peu lucratifs à ceux qui s’investissent dedans.

Pour ce deuxième épisode et pour faire face à la triste météo du mois de novembre, nous avons rencontré Alexandre, 23 ans et sauveteur en mer. Depuis 5 ans, il passe ses étés à surveiller les plages et veiller à la protection des vacanciers. Il s’est même engagé au sein de la SNSM 49 pour aider à la formation des futurs sauveteurs.

Pendant 55 minutes, il nous parle de son expérience de sauveteur et nous en apprend plus sur cet engagement qui lui demande du temps et de la rigueur… et qui le porte dans sa vie quotidienne !

La Voie De La Passion, une émission présentée par Morgan JUVIN et Anatole LECOUFFE, tous les troisièmes lundis du mois de 13h à 14h sur Radio Campus Angers, 103FM.

