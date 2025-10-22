La Voie De La Passion #1 : à la rencontre d’un arbitre de football

Bienvenue dans La Voie De La Passion, l’émission qui rencontre ceux qui s’engagent sans rien attendre en retour.

À une époque où l’argent est devenu « le nerf de la guerre », où il contrôlerait notre temps et où il est impossible de s’en passer, nous souhaitons valoriser ce qu’apportent les engagements bénévoles et/ou peu lucratifs à ceux qui s’investissent dedans.

Pour ce premier épisode, nous avons rencontré Eliott, 23 ans et arbitre de football amateur depuis 10 ans. Ce passionné de foot a progressivement changé sa manière de jouer pour se tourner entièrement vers l’arbitrage.

Pendant 55 minutes, il nous raconte son quotidien d’arbitre et nous en apprend plus sur cet engagement peu commun qui lui demande du temps et de la rigueur… et qui le porte dans sa vie quotidienne !

La Voie De La Passion, une émission présentée par Morgan JUVIN et Anatole LECOUFFE, tous les troisièmes lundis du mois de 13h à 14h sur Radio Campus Angers, 103FM.

N’hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux pour découvrir nos autres contenus : @ch0ueps (Instagram et Youtube).