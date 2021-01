Une case en plus et un squat en moins

Au programme de cette émission, Clémence a discuté avec Amélie Magnant, à l’origine du projet Plus Qu’une Case. Un e-shop de vêtements qui reprend le concept des cafés suspendus. On peut acheter des t-shirts designés par des illustrateurices et rajouter de l’argent pour financer un autre vêtement à destination de personnes dans le besoin.

Nous vous avons parlé régulièrement du squat de La Grande Ourse ces derniers temps. Jeudi 21 janvier au petit matin, les personnes qui y étaient hébergées ont été expulsé par les forces de l’ordre. Léo était sur place pour recueillir les témoignages de celles et ceux qui y vivaient, s’y impliquaient et soutenaient ce mode de vie alternatif.