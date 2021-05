AR MITIK et Inclusion 49 appellent au financement participatif

Deuxetce soir dans la Covidienne:

Quatre ans après leur premier EP, le duo de rappeurs devenu trio, AR MITIK, est de retour avec une série de freestyles et un double EP, intitulé 2.1 et 2.2. La première partie est sortie le 13 avril, et vous pouvez précommander la deuxième qui devrait arriver en juin.

Thibault a discuté de tout ça avec Flo.