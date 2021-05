Balades à bicyclette pour la fin de la Covidienne!

– On ne descend pas de sa bécane et on part pour. Depuis le premier confinement, livreurs et livreuses à vélo récupèrent des repas faits maison par des marmitons et les distribuent aux plus démuni.es. N’hésitez pas à vous engager via leur groupe Facebook

On se retrouve la semaine prochaine pour le retour du Pédalo, la quasi quotidienne estivale du 103FM.