Union des Webradios et reconnexion avec Libre Nature

Ces dernières années avec les évolutions des modes d’écoute, les webradios ont pris de plus en plus d’importance pour les curieuses et les curieux avides d’éclectisme et de découvertes musicales. Mais leur impact culturel n’est pas très reconnu auprès des institutions, et contrairement à leurs homologues de la bande FM, leurs liens avec le CSA sont distants et les subventions spécifiques inexistantes.

Union des Webradios Françaises – UWF . Pour pallier cela, plus de 20 webradios, vite rejoint par beaucoup d’autres, ont lancé en mars dernier l’