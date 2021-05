Ça y est, les concerts reviennent et le Chabada vous propose 4 dates au Château du Plessis-Macé en juin et juillet 2021.

Au programme : Kids Fransescoli, Dionysos, Guillaume Meurice et Pomme. On en parle ce soir avec Marina Daviaud et Stéphane Martin, reçus par Sara.

Au fait, le programmateur de Radio Campus Angers, Étienne, est aussi passé derrière la caméra pour le format Chablabla, à voir ici