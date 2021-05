Le Collectif La Culture Contre Attaque, créé en 2015, revient avec un nouveau projet: C’était la culture. Des affiches exposées devant le cinéma des 400 Coups et représentants ces artistes dits « non essentiels ». Sara a rencontré Nohanne et David Lair, qui ont menés ce projet.

Clémence est de retour pour sa revue de presse féministe, et vous recommande cette semaine la revue La Déferlante, dont elle vous présente une sélection d’articles.