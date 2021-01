On commence la semaine en discutant platines et intersectionnalité ce soir puisque Clémence s’est entretenue avec Akira et Tina Tornade, deux DJ résidentes de Zone Rouge, un collectif nantais qui souhaite donner plus de visibilité aux personnes minorisées dans la musique électronique.

Vous pouvez retrouvez leurs mixs et podcasts ici.

Visuel: Maxime Roulleaux ©