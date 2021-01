Immersion à L’Atelier d’arts appliqués d’Angers situé 20 rue Florent Cornillau. Découverte de cette école privée à taille humaine spécialisée en arts appliqués et métiers du design. Créée il y a 9 ans, le personnel et les élèves nous accueillent dans leur atelier, en pleine préparation des journées portes ouvertes qui auront lieu ces samedi et dimanche 23 et 24 janvier.