Le local de l’Étincelle attaqué par l’extrême-droite

L’Étincelle, lieu militant alternatif historique d’Angers, puisqu’il existe depuis 1997, héberge plusieurs associations et collectifs dans son local situé boulevard du Doyenné, et y organise en temps normal ateliers, conférences et concerts. Ce local se veut un lieu de rencontres pour celles et ceux à la recherche d’alternatives politiques et sociales. Il a été attaqué il y a une semaine par des nervis de l’extrême-droite locale qui l’ont revendiqué sur les réseaux sociaux d’Ouest Casual, plateforme ne cachant pas ses affinités néonazies. Leur bibliothèque et du matériel militant a été brulé, de la peinture rouge jetée aux murs et leur mobilier détruit. Nous en avons discuté au téléphone avec Jon, adhérent de l’Étincelle.