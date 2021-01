Brigitte Gothière nous parle de la nouvelle campagne de L214

Il est probable que vous ayez déjà entendu parler de L214 éthique et animaux, une des associations de défense des animaux les plus médiatisés. Antispéciste, L214 propose également des conseils pour diminuer sa consommation de viande. Iels ont lancé le 15 janvier une campagne intitulée On subit les conséquences, mais qui agit sur les causes? qui vise à interpeller les pouvoirs publics et à informer sur les liens entre l’élevage intensif et l’émergence de nouvelles pandémies. Nous en avons discuté avec Brigitte Gothière, une des co-fondatrice de l’association.

Vous pouvez retrouver les différentes manières dont vous pouvez soutenir les actions de L214, consulter ce site pour plus d’informations sur l’impact de la viande, et celui-ci pour des conseils pour se tourner vers une alimentation vegan.