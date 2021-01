Patrick Thibault nous présente Kostar #73

Nos auditeurices les plus assidu.es le savent, on aime beaucoup le travail de Kostar, le magazine culturel gratuit qui couvre le grand ouest et propose toujours de nous faire découvrir de nouvelles choses, qu’il s’agisse de musique, de théâtre, d’art ou de gastronomie.

On a profité du passage à Angers de Patrick Thibault, directeur de la publication et de la rédaction, pour l’inviter dans notre studio à l’occasion de la parution de leur 73e numéro, habillé par Solange Abaziou.

Playlist : Berries > LENPARROT /