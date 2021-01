Région(s) en Scène(s), des festivals pour soutenir le spectacle vivant

Si les programmations habituelles des établissements recevant du public n’ont pas pu reprendre, des initiatives se mettent en place pour accompagner et soutenir les artistes, même sans ouverture publique. C’est le cas de Région(s) en Scène(s), une série de festivals à l’échelle régionale qui permet à des compagnies de spectacles vivant émergentes de présenter leurs créations devant un public de professionnels, et favorise les échanges. Nous en avons discuté avec Catherine Rouillon, directrice et programmatrice du Préambule, l’espace culturel de Ligné, et référent pour Région(s) en Scène(s) en Pays de la Loire.

En fin d’émission c’est le retour de Louis, qui revient avec sa chronique de vulgarisation de l’actualité géopolitique, avec ce soir un rappel des tenant et aboutissants de l’opération militaire Barkhane qui se tient au Sahel depuis 2014.