L’adaptation du monde de la culture et de l’évènementiel au dérèglement climatique

Aujourd’hui on est au Nid du Héron, la guinguette du Lac de Maine et du Parc Balzac, avec qui on vous propose des Hors les Murs spéciaux, jusqu’à la fin de l’été, un été caniculaire !

En juillet on avait consacré une émission à la question : comment le monde du sport s’adapte aux fortes chaleurs dues au dérèglement climatique ?Aujourd’hui, on se pose la même, mais pour parler du monde de la culture et de l’évènementiel, puisque sur la cette période estivale, la région compte pas mal d’annulation.

Pour en parler :

-Agathe Dumont et Simon Brousse du syndicat Sud Culture 49

-Clémence Arnaud du Nid du Héron.