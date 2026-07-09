Familles ça fourmille | Saison 2 – Episode 9 : le sport en famille

Le sport en famille, une expérience précieuse ?

Les invités de Familles ça fourmille partagent leurs vécus sur les terrains, sur la piste ou tout simplement baskets aux pieds pour se détendre, renforcer leurs liens en famille et aussi construire de beaux souvenirs. Le sport est ainsi présenté comme un élément de l’identité familiale, voire de transmission. Une façon de s’ouvrir aux autres et au monde en ce début d’été et aussi pour clôturer la seconde saison de notre émission mensuelle sur Radio Campus Angers.

Ça fourmille en plateau avec :