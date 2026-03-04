Familles ça fourmille – Itia

Au menu de cette émission, focus sur le service Itia porté par l’Udaf 49 en consortium avec le CIDFF 49 et AFODIL. L’équipe des référents de parcours s’engage pour repérer et remobiliser des publics éloignés de l’emploi, et, par un accompagnement de proximité, créer ensemble de nouveaux possibles.

Il est donc question d’encourager les personnes à se sentir légitime à nouveau, reprendre confiance, casser la solitude et trouver sa place dans un monde social et professionnel qui peut invisibiliser les plus vulnérables. Autour de la table pour parler de la levée de ces freins, du repérage et de la remobilisation :