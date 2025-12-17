Familles ça fourmille – Les fêtes de famille

Il y a autant de fêtes de fin d’année que de familles. Pour cela Familles ça fourmille, l’émission mensuelle de l’Udaf 49 sur Radio Campus Angers, plonge dans les récits familiaux de nos invités entre partage, joie, mais aussi épreuve, alors que se profilent à l’horizon repas, cadeaux et cotillons.

Nos quatre invités échangent au micro de Denis de Cherisey sur leurs jours heureux, les manières de « faire famille » dans ces moments rituels, et leurs choix pour composer avec leurs proches au fil des âges, avec leurs complémentarités et leurs différences.

Ça fourmille ce mois ci avec :