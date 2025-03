Famille ça fourmille – Les solidarités pour faire face à la précarité des familles

Subvenir aux besoins alimentaires de ses proches, financer un véhicule pour aller travailler, accéder à des sorties culturelles ou à des départs en vacances : quelles sont les réalités des familles qui connaissent la précarité ?

Familles ça Fourmille, l’émission mensuelle de l’Udaf 49 sur Radio Campus Angers, met en lumière des récits de vie de bénévoles et d’une mère de famille qui s’engagent pour dépasser les obstacles et trouver des solutions dans le quotidien, en ruralité et en ville. Ensemble, elles témoignent de l’importance des solidarités et de la proximité, en rappelant notamment les initiatives portées par les associations du territoire.

Avec nous pour en parler :