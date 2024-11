Familles ça fourmille – Les familles et les prisons

Parler avec et pour les familles dans toutes leurs diversités, c’est l’objectif de Familles ça fourmille, rendez-vous mensuel proposé par Denis de Cherisey, médiateur familial de l’Union départementale des associations familiales de Maine-et-Loire. Grands entretiens, témoignages, récits, débats : au micro de Radio Campus Angers, il est question de comprendre les multiples réalités de celles et ceux qui font famille aujourd’hui, et de se saisir des grands thèmes qui traversent le quotidien des médiatrices et des médiateurs familiaux.

Au sommaire ce mois-ci : pour les personnes emprisonnées, quelle vie de famille ? Dans le temps de la détention, comment les familles font-elles l’expérience de leurs liens et de leur éloignement ? En croisant les regards de professionnels et de proches, Denis de Cherisey invite à écouter la complexité et la sensibilité de vies au contact de la détention.

de g. à d. : Marie-Claude Jeanneteau, Denis de Cherisey, Florian Morize

Avec :