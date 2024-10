Familles ça fourmille – La communication non violente

Parler avec et pour les familles dans toutes leurs diversités, c’est l’objectif de Familles ça fourmille, rendez-vous mensuel proposé par Denis de Cherisey, médiateur familial de l’Union départementale des associations familiales de Maine-et-Loire. Grands entretiens, témoignages, récits, débats : au micro de Radio Campus Angers, il est question de comprendre les multiples réalités de celles et ceux qui font famille aujourd’hui, et de se saisir des grands thèmes qui traversent le quotidien des médiatrices et des médiateurs familiaux.

Au sommaire de cette émission, la communication non-violente. « Processus qui va amener chacun à clarifier ce qu’il perçoit, et ce qu’il va pouvoir ressentir, ce que cela va dire de lui et de l’autre », pour un de nos invités, Dany Moreau, cette thématique nous réunit pour comprendre comment tisser des relations avec bienveillance, en répondant à l’agressivité sans en rajouter, et en trouvant des manières d’établir des liens dans et en dehors de la famille.

Avec :

Dany Moreau, médiateur et spécialiste de la communication non violente

François Moriceau, professeur agrégé de philosophie

Sybille Pinson, professeur de lettres et mère de famille

Pour aller plus loin :