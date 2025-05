Familles ça fourmille – Les violences intrafamiliales

Dans ce podcast de Familles ça fourmille, nos invitées abordent la question des violences intrafamiliales. En explorant les différentes formes de violences et leurs impacts dans l’intimité des familles, Tatiana Leblanc, psychologue clinicienne, et Morgane Dupuy, présidente fondatrice de l’association Alternatives 49, mettent en lumière les aides possibles pour les victimes. Elles reviennent également sur la nécessité de penser au-delà de la répression des auteurs de faits de violence, en abordant avec espoir l’accompagnement pour dépasser les traumatismes, réunir les victimes et les auteurs autour de la justice restaurative, et agir pour plus de prévention.

Nous accueillons en plateau :

, psychologue clinicienne, qui travaille à France Victimes de la Mayenne et à l’espace de rencontre enfants/parents de l’association Médiations 49 à Angers. Morgane Dupuy, présidente fondatrice de l’association Alternatives 49. L’objet de cette association est la prévention du passage à l’acte violent, de la récidive et de la reproduction de la violence. Elle accompagne les personnes auteurs de violence et les professionnels.