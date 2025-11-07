Familles ça fourmille – être parent d’un jeune enfant

Être parent d’un jeune enfant, quelle aventure ! C’est avec cette thématique que s’ouvre la seconde saison de Familles ça fourmille, l’émission mensuelle de l’Udaf 49 sur Radio Campus Angers.
« Voir se dessiner une personnalité à part entière, c’est une des choses les plus extraordinaires », déclare une de nos invitées au cours de ce plateau. Entre bouleversement pour les nouveaux parents, mais aussi prise de responsabilité et difficultés du quotidien, tous témoignent de leurs expériences au micro de Denis de Cherisey, médiateur familial.
Avec :
- Christophe Leroux, père d’un petit garçon de deux ans et demi et d’une petite fille de neuf mois.
- Noëlle Guezal, mère d’une petite fille de deux ans.
- Morgane Dandeu, éducatrice de jeunes enfants en crèche, dans un espace de rencontre enfant/parent et au centre de rééducation des Capucins.