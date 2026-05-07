Familles ça fourmille : traverser le deuil

Le deuil est une expérience universelle qui vient questionner et éprouver les relations entre les vivants. Comment accueillir, traverser, reconnaître ce temps ?

Notre émission mensuelle sur Radio Campus Angers, Familles ça fourmille, écoute les témoignages de personnes qui ont perdu un proche, ainsi que les paroles de bénévoles et de professionnelles engagées aux côtés des familles. Ensemble, elles esquissent de multiples chemins pour traverser le deuil.

Ça fourmille ce mois-ci avec :