Familles ça fourmille – L’adolescence

Focus sur l’adolescence dans Familles ça fourmille !

Défi de la santé mentale des jeunes, construction de l’identité tout au long de l’adolescence, mais aussi évolution des liens familiaux et de la parentalité, voici quelques-uns des grands thèmes des échanges réunissant Manuella Pourias, infirmière et accueillante à la Maison des adolescents d’Angers et Annie Furmaneck, médiatrice familiale de l’Udaf 49.

Au cours de cette émission, nos invitées proposent un regard croisé sur leurs pratiques professionnelles, en mettant en lumière les multiples manières de vivre l’adolescence, tant pour les jeunes que pour les parents..